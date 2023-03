Roter Teppich Das sind die spektakulärsten Kleider bei der Oscar-Verleihung

Als ausführende Produzentin des Kurzfilms „Stranger at the Gate“ feierte Malala Yousafzai, die jüngste Friedensnobelpreisträgerin der Geschichte, ihre Oscar-Premiere. Sie erschien in einem silbernen, paillettenbesetzten Ralph-Lauren-Kapuzenkleid. Es solle „Frieden, Liebe, Harmonie“ symbolisieren, erklärte Yousafzai der Nachrichtenagentur AP.