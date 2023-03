Oscar-Verleihung 2023 Die ganz reale Traumfabrik

Info

Bester Film Everything Everywhere All at Once

Bester Hauptdarsteller Brendan Fraser in The Whale

Beste Hauptdarstellerin Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once

Beste Regie Daniel Kwan und Daniel Scheinert mit Everything Everywhere All at Once

Bester Nebendarsteller Ke Huy Quan in Everything Everywhere All at Once

Beste Nebendarstellerin Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All at Once

Bester internationaler Film Im Westen nichts Neues (Deutschland)

Bestes Originaldrehbuch Everything Everywhere All at Once

Bestes adaptiertes Drehbuch Die Aussprache

Beste Kamera Im Westen nichts Neues

Bestes Szenenbild Im Westen nichts Neues

Beste Filmmusik Im Westen nichts Neues

Bester animierter Spielfilm Guillermo Del Toros Pinocchio