Oscar-Verleihung in Los Angeles Das sind die Oscar-Favoriten 2023

Der Oscar steht vor der Tür! Die Nominierten für den begehrten Goldjungen sind schon seit Ende Januar bekannt. Die häufigsten davon erhielt der Abenteuerfilm „Everything Everywhere All at Once“ mit elf Nominierungen. Das deutsche Kriegsdrama „Im Westen nichts Neues“ und die Tragikomödie „The Banshees of Inisherin“ erhielten neun Nominierungen.

Wer sind die Favoriten bei den Oscars 2023? Wir verraten Ihnen unsere Auswahl für die Anwärter auf die Oscar-Trophäe.