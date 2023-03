Wichtigster Filmpreis Das sind die Oscar-Favoriten 2023

Bester Film: „Everything Everywhere All At Once“

Als „Bester Film“ wurden insgesamt zehn Filme nominiert. Vor allem vier davon werden von Beobachtern als Favoriten betrachtet: „Tár“, „Everything Everywhere All At Once“, „The Fabelmans“ und „Elvis.“ Wir halten einen Zweikampf zwischen „The Fabelmans“ und „Everything Everywhere All At Once“ für wahrscheinlich, tippen jedoch auf „Everything Everywhere All At Once“ als Gewinnerfilm der Oscars 2023.