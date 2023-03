Von Fish & Chips bis Wagyu-Rind Das essen die Hollywood-Stars nach der Oscar-Gala

„Wir haben je 600 Portionen Fish and Chips und Filet Wellington, Tortellini, Edelpizzen mit Lachs, 1200 Chicken Pot Pies“, sagt Star-Koch Wolfgang Puck. Letzteres, ein mit Trüffeln veredeltes Hühnerragout im Teig, sei der absolute Renner, verrät er über die Vorlieben der Stars. „Die meisten haben den ganzen Tag über nichts gegessen, und auch am Vortag nicht, damit sie in die Kleider reinpassen“, sagte der Hollywood-Kärntner mit einem Augenzwinkern der Deutschen Presse-Agentur.