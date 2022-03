Oscar-Verleihung 2022 : Wie entscheidet die Academy über Nominierte und Gewinner?

Wie bestimmt die Academy die Nominierten und Gewinner bei den Oscars 2022? Foto: dpa/TANNEN MAURY

Am Sonntag findet die 94. Oscar-Verleihung statt. Dieses Jahr gibt es 23 Kategorien, in denen sich die die Größen Hollywoods Hoffnungen auf einen Preis machen können. Doch wie entscheidet die Academy über die Nominierten und Gewinner?

Auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung werden wichtige Personen der Filmbranche in verschiedenen Kategorien mit Preisen gewürdigt. Die Gala wird am 27. März wieder in Los Angeles stattfinden, Gastgeber sind Amy Schumer, Wanda Sykes und Regina Hall. Schon im Vorfeld hat die Academy die Nominierten für die verschiedenen Kategorien bestimmt. Wie sie über den Gewinner entscheidet, erfahren Sie hier.

Wie wird man Mitglied der Academy?

Jedes Jahr bestimmt die Academy über die Nominierten und Gewinner der Oscar-Verleihung. Dabei besteht die Academy selbst aus 8500 bedeutenden Personen aus dem Filmgeschäft und ist in 17 Abteilungen unterteilt.

Filmeditorin Gesa Jäger ist eines von 395 neuen Mitgliedern und erklärt im Klassik Radio live: „Also es gibt zwei Arten von Mitgliedern: diejenigen, die einen Oscar gewinnen oder nominiert werden, können automatisch Mitglied in der Academy sein. Und es gibt Leute, die gesponsert werden“. So können Personen, die bereits Mitglied der Academy sind, in einem Empfehlungsschreiben neue Anwärter für die Mitgliedschaft vorschlagen. Danach kann es mehrere Monate dauern, bis die Verantwortlichen die Entscheidung mitteilen.

Die Vorauswahl der Nominierten

Bevor es aber überhaupt zu Nominierungen für die Zeremonie kommt, wird eine Vorauswahl (Shortlist) getroffen. Um sich dafür zu qualifizieren muss ein Spielfilm zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember eines Jahres im Gebiet Los Angeles für mindestens sieben Tage in einem öffentlichen Kino laufen. Aus allen auf der Shortlist gelisteten Filmen, wählt die Academy dann die zehn besten Filme des Jahres. Über die Nominierten in den anderen Kategorien entscheiden die jeweiligen Abteilungen. So bestimmen zum Beispiel der Academy zugehörige Schauspielerinnen und Schauspieler über die Nominierten in den Kategorien der besten Darsteller.

Die Zehn Nominierten für den „Besten Film“ 2022

Anders ist dies bei der Königskategorie. So wählt die gesamte Academy aus der Shortlist die zehn besten Filme für die Oscar-Nominierung. Diese zehn Filme haben es 2022 auf die Liste der Nominierten geschafft:

„The Power of the Dog“

„Belfast“

„Dune“

„West Side Story“

„Don‘t Look Up“

„Drive My Car“

„King Richard“

„Nightmare Alley“

„Licorice Pizza“

„Coda“

Wie werden die Gewinner gewählt?

Über die Gewinner der diesjährigen Oscar-Verleihung dürfen alle Academy-Mitglieder in allen Kategorien abstimmen. Auf einem Stimmzettel, den die Jury mittlerweile online ausfüllen kann, machen die Oscar-Wähler ein Kreuz bei ihren Favoriten. Bei einer gleichen Anzahl an Stimmen gewinnen beide Nominierten. Der beste Film wird allerdings in einem speziellen Prozess ermittelt.

So läuft die Wahl zum „Besten Film“