TV & Livestream : Wann und wo die Oscar-Verleihung übertragen wird

Foto: dpa/Rob Youngson 18 Bilder Das sind die Oscar-Nominierungen 2022

Los Angeles In ein paar Tagen ist es soweit: Die 94. Verleihung der Academy Awards findet statt. Wann und wo Sie die Oscars 2022 live im Stream und im Fernsehen ansehen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann und wo findet die Oscar-Verleihung 2022 statt?

Die Oscars werden am 27. März wieder im Dolby Theatre in Los Angeles vergeben. Amy Schumer, Regina Hall und Wanda Skyes moderieren die Gala.

Wo kann ich die Oscars im Livestream und TV sehen?

In Deutschland können Sie die Verleihung der Academy Awards aufgrund der Zeitumstellung in der Nacht vom 27. auf den 28. März sehen. Von zwei bis sechs Uhr morgens überträgt ProSieben die Veranstaltung live im Fernsehen und begleitet ab 23.10 durch die Oscar-Nacht. Unter anderem berichtet dann der Fernsehmoderator Steven Gätjen vor der Zeremonie vom roten Teppich.

Auf der Homepage von ProSieben und in der ProSieben App startet zudem parallel zur Fernsehübertragung die gesamte Preisverleihung ab 0.40 Uhr im Livestream.

Wer sind die Nominierten?

Alle Nominierten der diesjährigen Oscar-Verleihung wurden von der Jury am 8. Februar verkündet. Die meisten Nominierungen erhielt der Westen „The Power of the Dog“, der auch schon bei den BAFTA-Awards mit den Awards für den besten Film und die beste Regie die zwei begehrtesten Preise abräumen konnte. „The Power of the Dog“ ist bei den Oscars ganze zwölf mal nominiert.

Dahinter folgt mit zehn Nominierungen das Science-Fiction-Epos „Dune“. „Belfast“ und Steven Spielbergs „West Side Story“ kommen auf jeweils sieben Nominierungen. Zudem kann sich auch Will Smith über eine Nominierung als bester Hauptdarsteller für seine Rolle in „King Richard“ freuen. Das Filmdrama um Richard Williams und seine Töchter Serena und Venus ist außerdem in fünf weiteren Kategorien nominiert.

Aber auch Eigenproduktionen von Netflix und Disney können sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. So ist die Netflix-Produktion „Don‘t Look Up“ mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle viermal nominiert, Disney‘s „Cruella“ zweimal.

(joko)