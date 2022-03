Historische Preis-Gala : Ohrfeige überschattet Oscar-Jahrgang 2022

Foto: dpa/Chris Pizzello 7 Bilder Will Smith verpasst Chris Rock eine Ohrfeige auf der Oscar-Bühne

Analyse Will Smith schlägt Chris Rock auf der Bühne: Vor allem dieser Moment wird von den diesjährigen Oscars in Erinnerung bleiben. Dabei gibt es durchaus sensationelle künstlerische Ereignisse zu vermelden.

Dieser Oscar-Jahrgang ist in vielen Punkten historisch, doch in Erinnerung bleiben wird vor allem der Auftritt von Will Smith. Der 53-Jährige war zum dritten Mal nominiert, und er galt für seine Darstellung des Vaters der Tennis-Schwestern Williams in „King Richard“ als aussichtsreichster Anwärter auf den Preis als Bester Hauptdarsteller. Und tatsächlich bekam er ihn. Doch beim Stichwort „Will Smith“ dürften die meisten künftig weniger an den Oscar als vielmehr an eine Ohrfeige denken. Smiths Dankesrede wurde dann auch zu einer unter Tränen vorgebrachten Bitte um Verzeihung.

Der Schockmoment

Minuten zuvor hatte Chris Rock, Comedian, Schauspieler und Presenter, die Kategorie „Beste Dokumentation“ anmoderiert (es gewann „Summer Of Soul“). Er machte dabei einen geschmacklosen Scherz über Will Smiths Ehefrau Jada Pinkett Smith, die ihr Haar sehr kurz trug. Er freue sich bereits auf die Fortsetzung des Films „G.I. Jane“, sagte Chris Rock, und er spielte damit auf den Film über eine Elitesoldatin an, für den sich Demi Moore 1997 den Kopf rasiert hatte. Jada Pinkett Smith leidet indes an Alopezie, also an chronischem Haarausfall, womit sie in den sozialen Netzwerken offen umgeht, um anderen Frauen in ähnlicher Situation Mut zu machen. Sie verdrehte die Augen über den Witz. Will Smith hielt es nicht auf seinem Platz, er ging zu Chris Rock und schlug ihn. Er solle nie wieder den Namen seiner Frau in den Mund nehmen, sagte er. Als er zurück war auf seinem Sitz im Auditorium, wiederholte er den Satz und benutzte auch das Wort „fucking“. Chris Rock rang danach um Fassung.

Info Die Preisträger im Überblick Film „CODA“ Regie Jane Campion („Power Of The Dog“) Hauptdarstellerin Jessica Chastain („The Eyes of Tammy Faye“) Hauptdarsteller Will Smith („King Richard“) Nebendarstellerin Ariana DeBose („West Side Story“) Nebendarsteller Troy Kotsur („CODA") Internationaler Film „Drive My Car“ Song Billie Eilish: „No Time To Die“ Original-Drehbuch „Belfast“ Adaptiertes Drehbuch „CODA“ Filmmusik Hand Zimmer für „Dune“

In seiner Preisrede entschuldigte sich Will Smith bei der Academy und den Mitnominierten, nicht aber bei Chris Rock. Er verglich sich – und auch das wirkte unangemessen – mit Richard Williams, den er im Film „King Richard“ gespielt hat. Auch der habe seine Familie immer verteidigt. Kunst imitiere manchmal das Leben, „Liebe lässt dich verrückte Dinge tun“, sagte Smith. Denzel Washington habe ihn vor einiger Zeit gewarnt, in seinem besten Moment solle er vorsichtig sein, das sei die Gelegenheit, auf die der Teufel warte. Smith dürfte bewusst geworden sein, dass er den größten Erfolg seiner Karriere mit seiner aggressiven Entgleisung entwertet hatte. „Ich hoffe, die Academy lädt mich wieder ein“, sagte er. Die Veranstalter twitterten im Nachgang: „Die Academy billigt keine Gewalt."

Der Sieg der Streaming-Dienste

Die Oscars 2022 werden wohl vor allem mit dem Bild der Ohrfeige verbunden blieben. Dabei markieren sie den historischen Triumph der Streamingdienste. Die klassische Ära des Studiosystems ist offiziell beendet. Als Bester Film wurde „CODA“ geehrt, eine Produktion, die bei AppleTV+ zu sehen ist und nur in wenigen US-Kinos lief. Als Favorit war bis wenige Tage vor der Gala der Netflix-Western „The Power Of The Dog“ gehandelt worden. „CODA“ ist ein warmherziger und humorvoller Film über ein Mädchen, für das eine Karriere als Sängerin möglich scheint. Es kommt aus einer Familie von Gehörlosen, es kann als einzige hören, und der Film schildert die Bedingungen dieses Erwachsenwerdens zwischen High-School-Schwärmerei, Sehnsüchten und der Liebe zur Familie. Die Entscheidung mutet wie ein bewusster Zug an, doch lieber einen emotionalen Film auszuzeichnen. Konkurrent „The Power Of The Dog“ wäre die dornigere Wahl gewesen, eine karge, harte Geschichte, in der in historischem Setting Probleme unserer Gegenwart verhandelt werden: Geschlechtergerechtigkeit, Rassenfragen, toxische Männlichkeit. Mancher hatte im Vorfeld an einem Sieg von „CODA“ gezweifelt, weil der Film das US-Remake der französischen Produktion „Verstehen Sie die Béliers?“ ist. US-Kommentatoren verglichen die Entscheidung mit dem Oscar-Jahrgang 1942, als wenige Monate nach dem Angriff auf Pearl Harbor nicht Orson Welles’ heute noch weithin als bester Film aller Zeiten geltender „Citizen Kane“ den Preis bekam, sondern John Fords wehmütiger „Schlagende Wetter“.

Foto: AFP/Neilson Barnard 24 Bilder Das sind die Gewinner der Oscars 2022

Bitter für Netflix: Nachdem der Streamingdienst in den vergangenen Jahren Film um Film in die Oscarnominierungen geführt hatte (etwa „Roma“ und „Mank“) und man mit „The Power Of The Dog“ erneut eine aussichtsreiche Produktion im Programm hatte, gewinnt nun ein Konkurrent. AppleTV+ hatte „CODA“ nach seiner Premiere beim Sundance-Festival für 25 Millionen Dollar eingekauft. Das Medium Film ist nicht länger ans Kino gebunden, diese Oscars sind dafür die späte notarielle Beglaubigung.

Erneut siegt eine Regisseurin

Im Rennen um den Preis für die Beste Regie trafen sich zwei alte Bekannte wieder: Jane Campion („The Power Of The Dog“) und Steven Spielberg („West Side Story“) waren bereits 1994 gegeneinander angetreten, damals wurde Spielberg mit „Schindlers Liste“ Campion mit „Das Piano“ vorgezogen. Nun war es anders. Jane Campion gewann, und es ist das erste Mal, dass den Regie-Preis in zwei aufeinanderfolgenden Jahren eine Frau gewinnt – im vergangenen Jahr Chloé Zhao für „Nomadland“. Der Erfolg sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Frauen in der Herstellung von Hollywoodproduktionen weiterhin stark unterrepräsentiert sind. Campion ist erst die dritte Frau, die den Regie-Oscar bekommt.

Der Preis für den Besten Nebendarsteller

Zum ersten Mal gewann ein gehörloser Mann einen Schauspiel-Preis. Troy Kotsur wurde für seine Nebenrolle in „CODA“ geehrt. Er spielt dort neben der gehörlosen Schauspielerin Marlee Matlin, die 1987 für ihre Rolle in „Gottes vergessene Kinder“ den Oscar bekam.

Der Krieg in der Ukraine

Im Vorfeld hatte es Diskussionen darüber gegeben, wie man seine Solidarität mit der Ukraine zum Ausdruck bringt. Moderatorin Amy Schumer hatte die Academy aufgefordert, Wolodymyr Selenskyj zuzuschalten. Sean Penn hatte am Vorabend der Veranstaltung gar mit Boykott gedroht und angekündigt, seine Oscars einzuschmelzen, sollte Selenskyj nicht angefragt worden sein. Die Academy fand diesen Weg: Es gab während der Gala einen Moment der Stille. Dazu wurde eine Aufforderung eingeblendet, die Unterstützung für das vom Krieg zerrissene Land auszuweiten, und zwar in jeder Weise, in der man dazu in der Lage sei. Ansonsten blieb das Thema größtenteils seltsam unerwähnt. Seltsam deshalb, weil selbst beim Auftritt der in Czernowitz geborenen Mila Kunis das Wort „Ukraine“ nicht ausgesprochen wurde.

Die Neuerungen

Unter dem Label „Die Oscars“ versteht man zwei Ereignisse: die Ehrung einerseits und die TV-Übertragung anderseits. Die TV-Show war einst ein Wirtschaftsfaktor, litt aber zuletzt an schwindendem Zuschauerinteresse. Die Übertragung der Oscars erreichte 2021 ein Rekord-Tief: Keine zehn Millionen Zuschauer schalteten ein, 58 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Noch schlimmer für die Macher: In der besonders werberelevanten Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen waren es sogar minus 64 Prozent. Ein Grund könnte sein, dass es im Kino keinen Mainstream mehr gibt. Zu Blockbustern werden vor allem Superhelden-Filme, die aber nicht als oscarwürdig gelten. Streamingdienste produzieren Arthouse-Filme, die indes wenige Zuschauer haben (vor allem im Vergleich zu Serien), um prestigeträchtige Preise zu gewinnen. Mit anderen Worten: Große Teile des Publikums fühlen nicht nicht mehr von den Oscars repräsentiert. Dem wollte man nun entgegenwirken, indem man Präsentatoren wie den Surfer Kelly Slater oder DJ Khaled engagierte. Außerdem gab es erstmals einen Fan-Preis für den besten Jubel-Moment in einem Film. Man konnte online abstimmen, es gewann eine Szene aus „Zack Snyder’s Justice League“.