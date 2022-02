Zum 94. Mal küren die Academy Awards die besten Filme des Jahres. Neben den Favoriten wie "The Power of the Dog" und „Dune“ wurde ein japanisches Drama sowohl als bester, als auch als bester internationaler Film für die Oscars nominiert. Das sind die Nominierten in der Kategorie Bester Film.

Judi Dench (l) als Granny, Jude Hill (M) als Buddy und Ciarán Hinds als Pop in einer Szene des Films "Belfast". Der Film erhielt sieben Oscar-Nominierungen und kommt am 24.02.2022 in die deutschen Kinos.