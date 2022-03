Filmpreis : Die wichtigsten Oscar-Nominierungen im Überblick

Los Angeles Das Rennen um die Oscars startet: Nominiert sind Filme wie „The Power of the Dog“, „Dune“ und „Belfast“. Stars wie Will Smith und Nicole Kidman können auf eine Trophäe hoffen. Auch deutsche Filmschaffende haben Chancen.

Mit zwölf Nominierungen ist der Film „The Power of the Dog“ der diesjährige Oscarfavorit. Das Drama ist unter anderem als bester Film nominiert, wie die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekanntgab. Auch die neuseeländische Regisseurin Jane Campion sowie Benedict Cumberbatch und Jesse Plemons, die zwei Brüder spielen, die in den 1920ern gemeinsam eine Ranch in Montana betreiben, erhielten Nominierungen. Zehn Nominierungen erhielt das Science-Fiction-Epos „Dune“ des kanadischen Regisseurs Denis Villeneuve. Auch Filme wie „West Side Story“, „Belfast“ und „King Richard“ haben mehrere Gewinnchancen. Die 94. Oscar-Verleihung soll am 27. März in Hollywood stattfinden.

Die deutsche Tragikomödie „Ich bin dein Mensch“ von Regisseurin Maria Schrader schaffte es nicht in die Oscar-Endrunde. Aber deutsche Filmschaffende mischen bei den diesjährigen Oscars dennoch mit. Star-Komponist Hans Zimmer (64) holte mit der Filmmusik für das Science-Fiction-Drama „Dune“ die zwölfte Oscar-Nominierung in seiner langen Hollywood-Karriere. Auch der Spezialeffekte-Künstler Gerd Nefzer könnte einen weiteren Oscar holen. Er arbeitete an den bildgewaltigen Szenen von „Dune“ mit.

Die Oscar-Nominierungen 2022 in den wichtigsten Kategorien:

BESTER FILM

- „Belfast“

- „Dune“

- „The Power of the Dog“

- „King Richard“

- „Coda“

- „West Side Story“

- „Licorice Pizza“

- „Don’t Look Up“

- „Nightmare Alley“

- „Drive my Car“

BESTE REGIE

- Jane Campion („The Power of the Dog“)

- Steven Spielberg („West Side Story“)

- Kenneth Branagh („Belfast“)

- Paul Thomas Anderson („Licorice Pizza“)

- Ryusuke Hamaguchi („Drive my Car“)

BESTE HAUPTDARSTELLERIN

- Penélope Cruz („Parallele Mütter“)

BESTER HAUPTDARSTELLER

- Will Smith („King Richard“)

- Benedict Cumberbatch („The Power of the Dog“)

- Denzel Washington („Macbeth“)

- Javier Bardem („Being the Ricardos“)

- Andrew Garfield („Tick, Tick…Boom!“)

BESTE NEBENDARSTELLERIN

- Aunjanue Ellis („King Richard“)

- Ariana Debose („West Side Story“)

- Judy Dench („Belfast“)

- Kirsten Dunst („Power of the Dog“)

- Jessie Buckley („The Lost Daughter“)

BESTER NEBENDARSTELLER

- Ciarán Hinds („Belfast“)

- Kodi Smit-McPhee („The Power of the Dog“)

- Jesse Plemons („The Power of the Dog“)

- JK Simmons („Being the Ricardos“)

- Jamie Dornan („Belfast“)

- Troy Kotsur („Coda“)

BESTER INTERNATIONALER SPIELFILM (sogenannter Auslands-Oscar)

- Japan („Drive my Car“)

- Italien („The Hand of God“)

- Norwegen („The Worst Person in the World“)

- Dänemark („Flee“)

- Bhutan („Lunana: A Yak in the Classroom“)

BESTE FILMMUSIK

- „Dune“, Hans Zimmer

- „The Power of the Dog“, Jonny Greenwood

- „Encanto“, Germaine Franco

- „Parallele Mütter“, Alberto Iglesias

- „Don't Look Up“, Nicholas Britell

