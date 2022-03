Kleider und Outfits : Die Oscar-Mode der Stars für 2022

Los Angeles Tiefe Dekolletés, hochgeschlitzte Kleider, reichlich Bauchfreiheit: Viele Gäste der „Oscar“-Verleihung setzten in der Nacht auf Montag im Dolby Theatre von Los Angeles auf Outfits, die auffällig viel Haut zeigen.

Etwa Amy Schumer, eine der drei Moderatorinnen der Veranstaltung, in einem Kleid von Oscar de la Renta. Schauspielerin Ariana DeBose gewann in der Nacht zu Montag den Oscar für die „Beste Nebendarstellerin“ in einer roten Robe von Valentino.