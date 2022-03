Academy Awards 2022 : Diese Filme und Schauspieler sind die Favoriten bei den Oscars

Foto: dpa/Rob Youngson 18 Bilder Das sind die Oscar-Nominierungen 2022

Los Angeles Am Sonntag steht die 94. Oscarverleihung an. Dann werden wieder die besten Filme, Regisseure, Schauspielerinnen und Schauspieler des vergangenen Filmjahres prämiert. Das sind die aktuellen Favoriten im Oscar-Rennen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

+++ 22. März +++

Die Nominierten für die Oscar-Verleihung 2022 sind bereits seit dem 8. Februar 2022 bekannt. Diese können dann am 27. März in 23 verschiedenen Kategorien für ihre Leistungen des vergangenen Filmjahres geehrt werden. Letztes Jahr gehörte vor allem das US-amerikanische Filmdrama „Nomadland“ zu den größten Gewinnern. Sechsmal war der Film nominiert, gewann dann die wichtigen Kategorien „Bester Film“ und „Beste Regie“.

Dieses Jahr zählen ohne Zweifel der Western „The Power of the Dog“ mit zwölf Nominierungen und der Science-Fiction-Film „Dune“ mit zehn Nominierungen zu den größten Favoriten. Beide können sich unter anderem Hoffnungen für die Auszeichnung als bester Film machen. Zudem ist „The Power of the Dog“ mit Regisseurin Jane Campion für die beste Regie nominiert. Als „Bester Hauptdarsteller“ stehen unter anderem Benedict Cumberbatch, der in „The Power of the Dog“ Phil Burbank verkörpert und Will Smith in seiner Rolle als Vater der Tennis-Stars Serena und Venus Williams in „King Richard“ zur Wahl.

In der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ können sich vor allem Nicole Kidman für ihre Rolle in „Being the Ricardos“ und Kristen Stewart für „Spencer“ Hoffnungen auf die Auszeichnung machen. Aber durch die Performances von Olivia Colman in „The Lost Daughter“, Jessica Chastain in „The Eyes of Tammy Faye“ und von Penélope Cruz in „Parallel Mothers“ gestaltet sich das Rennen dieses Jahr ziemlich offen.

Lesen Sie auch Filmpreis : Die wichtigsten Oscar-Nominierungen im Überblick

+++ 22. März +++