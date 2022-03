In der heiß begehrten Kategorie „Bester Hauptdarsteller“ wurde neben Benedict Cumberbatch in „The Power of the Dog“ ebenso Javier Bardem in „Being the Ricardos“ nominiert.

Bereits 2008 wurde Bardem als „Bester Nebendarsteller“ für „No Country for Old Men“ ausgezeichnet.

In der Männerrunde der Nominierten für diese Kategorie dürfen sich auch die folgenden Schauspieler Hoffnung auf einen Oscar machen: Andrew Garfield in „tick, tick … BOOM!“, Denzel Washington in „Macbeth“ und Will Smith in „King Richard“.

Als bester Hauptdarsteller wurde 2021 Anthony Hopkins für seine Rolle in „The Father“ geehrt.