Oscars 2022 : Das ist in den Gift Bags der Stars

Das ist in den Gift Bags der Stars

Los Angeles Egal ob teure Cremes, Hotelgutscheine oder sogar Schönheitsoperationen. Jedes Jahr gibt es auf der Oscar-Verleihung eine Geschenktüte mit exklusiven Produkten für die nominierten Stars. Ein Blick in die Gift Bag.

Nicht jeder Nominierte kann auf der Verleihung der Academy Awards 2022 einen Oscar gewinnen. Leer gehen die anwesenden Promis allerdings trotzdem nicht aus. Zur Verleihung bekommen alle 25 Nominierten in den Kategorien „Bester Schauspieler“, „Beste Schauspielerin“, „Bester Nebendarsteller“, „Beste Nebendarstellerin“ und „Beste Regie“ eine Geschenktüte, die gefüllt ist mit verschiedenen edlen Produkten von ausgewählten Marken.

Bei den Oscars 2021 schätzte Forbes, dass eine Tüte den Gegenwert von etwa 205.000 US-Dollar hatte. Darin enthalten: Anti-Aging-Cremes, Gutscheine der exklusivsten Hotels und sogar Schönheits-OPs. Auch dieses Jahr ist der Inhalt teilweise bekannt und nicht weniger wert. So werden die Stars unter anderem mit einer Besitzurkunde eines Stücks Land in Schottland beschenkt. Außerdem gibt es noch einen Gutschein für eine Fettabsaugung, mit Gold verziertes Olivenöl, vier Übernachtungen in einem Luxus-Spa oder auch Gourmet-Popcorn und Schokokekse.