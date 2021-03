Verleihung im Zeichen der Corona-Pandemie : Alle wichtigen Infos rund um die Oscars 2021

Los Angeles Zum 93. Mal wird der bekannteste Preis der Filmindustrie verliehen. 2021 steht die Verleihung ganz im Zeichen der Pandemie und findet erst am 25. April statt. Hier finden Sie alle Infos rund um das Hollywood-Ereignis des Jahres.

Wann und wo findet die Oscar-Verleihung 2021 statt?

Die Academy Awards - so der offizielle Titel des wohl wichtigsten Filmpreises - sollten eigentlich am 28. Februar 2021 stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie werden die begehrten Preise aber nun am 25. April verliehen. Es ist übrigens erst die vierte Oscar-Verleihung, die verschoben werden musste. Wegen der Pandemie wird die Verleihung nicht wie gewohnt im Dolby Theatre sondern an mehreren Orten stattfinden. Die 93. Ausgabe werde "eine Oscar-Verleihung wie keine andere" sein, verkündete die Academy of Motion Picture Arts and Sciences als Veranstalterin der Gala. "Öffentliche Gesundheit und Sicherheit" hätten dabei Priorität. Ganz auf die traditionelle Gala in Hollywood verzichten will die Academy aber nicht.