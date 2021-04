Quiz zum wichtigsten Filmpreis der Welt : Sind Sie ein Oscar-Experte?

Düsseldorf In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in den USA die Oscar-Statuen verliehen. In einer ganz besonderen Veranstaltung. In unserem Quiz können Sie sich versuchen, ob Sie wichtige Fragen zum Filmpreis beantworten können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken