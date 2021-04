Der deutsche Bewerber für den Oscar, das Polit-Drama "Und morgen die ganze Welt" von Julia von Heinz, hat es nicht in die engere Auswahl geschafft. Wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles mitteilte, wurde auf die Shortlist für den besten ausländischen Film stattdessen unter anderem die dänische Sozialsatire "Der Rausch" mit Hollywood-Star Mads Mikkelsen aufgenommen.