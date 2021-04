Verleihung im Zeichen der Corona-Pandemie : Alle wichtigen Infos rund um die Oscars 2021

Los Angeles Zum 93. Mal wird der bekannteste Preis der Filmindustrie verliehen. 2021 steht die Verleihung ganz im Zeichen der Pandemie und findet erst am 25. April statt. Hier finden Sie alle Infos rund um das Hollywood-Ereignis des Jahres.

Wann und wo findet die Oscar-Verleihung statt, wer moderiert, welche Filme sind nominiert? In unserem Infostück finden Sie alle Informationen zur Preisverleihung in Los Angeles.

Wann und wo findet die Oscar-Verleihung 2021 statt?

Die Academy Awards - so der offizielle Titel des wohl wichtigsten Filmpreises - sollten eigentlich am 28. Februar 2021 stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie werden die begehrten Preise aber nun am 25. April verliehen. Es ist übrigens erst die vierte Oscar-Verleihung, die verschoben werden musste. Wegen der Pandemie wird die Verleihung nicht wie gewohnt im Dolby Theatre sondern an mehreren Orten stattfinden. Die 93. Ausgabe werde "eine Oscar-Verleihung wie keine andere" sein, verkündete die Academy of Motion Picture Arts and Sciences als Veranstalterin der Gala. "Öffentliche Gesundheit und Sicherheit" hätten dabei Priorität. Ganz auf die traditionelle Gala in Hollywood verzichten will die Academy aber nicht.

Seit 2002 findet die Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Das Gebäude, das bis 2012 noch Kodak Theatre hieß, wurde 2001 eröffnet und eigens für die Verleihung der Oscars gebaut. Es hat eine der größten Bühnen der USA und Platz für bis zu 3400 Stars der Filmbranche.

Update 19. März: Die Veranstalter geben bekannt, dass die Verleihung vor Ort stattfinden soll und es keine virtuellen Preisübergaben geben werde.

Update 13. April: Mittlerweile ist bekannt, dass neben dem Dolby Theatre auch noch das Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station als Bühne geplant ist. Außerdem sollen internationale Standorte Liveschaltungen zu Preisanwärtern ermöglichen, die durch die Pandemie nicht anreisen können.

Was ändert sich bei der Oscar-Verleihung 2021 wegen der Pandemie?

Hier hat sich wegen der Pandemie eine Reihe geändert. Erstmals seit 1934 werden wieder Filme aus mehr als einem Kalenderjahr zugelassen. Zudem dürfen auch Filme ins Rennen gehen, die nur gestreamt wurden und nicht im Kino zu sehen waren. Die Anzahl der Kategorien verringert sich auf 23, weil die beiden Ton-Kategorien zusammengelegt wurden. Außerdem dürfen ab 2021 genau zehn Filme in der Kategorie „Bester Film“ nominiert werden.

Wer wird Moderator bei der Oscar-Verleihung 2021?

Während die beiden vergangenen Oscar-Verleihungen gänzlich ohne Moderator stattfanden, ist es in diesem Jahr noch nicht klar, wie die große Show bestritten wird. 2019 hatte die kurzfristige Absage von US-Komiker Kevin Hart zu dieser revolutionären Änderung geführt. In diesem Jahr will die Filmakademie das neue Modell fortsetzen.

Update 13. April: Mittlerweile hat die Academy die neue Besetzung der Trophäenshow bekannt gegeben. Neben den Oscar-Preisträgern Renée Zellweger, Joaquin Phoenix, Brad Pitt und Laura Dern sollen auch noch Halle Berry, Reese Witherspoon, Angela Bassett, Don Cheadle, Bryan Cranston, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Zendaya und „Parasite“-Regisseur Bong Joon Ho an der diesjährigen Awardshow mitwirken. Damit repräsentieren in diesem Jahr 15 Stars die berühmten Academy Awards.

Wie sieht der Zeitplan bei den Oscars aus?

Am 15. März verkündet die Jury die Nominierungen

verkündet die Jury die Nominierungen Am 15. April beginnt die Wahl

beginnt die Wahl Am 20. April endet die Wahl der Jury

endet die Wahl der Jury Am 25. April wird die Preisverleihung stattfinden

Das sind die Nominierten

Mit zehn Nominierungen geht die Filmbiografie „Mank“ bei den diesjährigen Oscars in der Top-Kategorie für den besten Film ins Rennen. Auch das Road-Movie „Nomadland“ ist für diese Kategorie nominiert. Letzteres hatte zuletzt bei den Bafta-Awards in Großbritannien groß abgeräumt und gilt als Favorit als bester Film bei den Awards.

Zu den weiteren Nominierten in dieser Sparte gehören das Drama „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“ über eine koreanisch-amerikanische Familie, der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“, das Musikdrama „Sound of Metal“, der Thriller „Promising Young Woman“ mit der britischen Schauspielerin Carey Mulligan, das Familiendrama „The Father“ sowie „Judas and the Black Messiah“.

Wer sind die Gewinner der Oscars 2021?

Wer ist der Rekord-Gewinner bei den Oscars?

„Keine Oscar-Verleihung ohne Meryl Streep“ hieß es jahrelang in Hollywood. Die 70-jährige Schauspielerin wurde 21 mal für den Oscar nominiert: 17 mal als beste Hauptdarstellerin (von denen sie zwei gewann) und viermal als beste Nebendarstellerin (ein Gewinn). Damit ist sie die meist nominierte Schauspielerin aller Zeiten.

Unter den Gewinnern hält hingegen Katharine Hepburn seit 39 Jahren den Rekord: viermal gewann sie einen Academy Award. Unter den Männern liegen Daniel Day-Lewis und Walter Brennan mit jeweils drei Auszeichnungen vorne.

Als bester Film aller Zeiten gilt nach seinem Oscar-Erfolg „Titanic“ (1998). Bei 14 Nominierungen konnte der Klassiker mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio elf Awards mit nach Hause nehmen. Damit holte der Film genauso viele Preise wie der Monumentalfilm „Ben Hur“ (1959) und Peter Jacksons „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ (2003). Diese Filme waren aber nur zwölf und elfmal nominiert. Jacksons Fantasy-Epos gewann in allen Kategorien, in denen er nominiert war.

Ebenfalls Rekord-Abräumer bei den Oscars sind die Filme „Es geschah in einer Nacht“ (1934), „Einer flog über das Kuckucksnest“ (1975) und „Das Schweigen der Lämmer“ (1991). Sie sind die einzigen Filme, die in allen fünf „Königsdisziplinen“ ausgezeichnet wurden: bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und bestes Drehbuch.

Wo wird die Oscar-Verleihung im TV oder Live-Stream übertragen?

Wegen der Zeitumstellung können deutsche TV-Zuschauer die Ausstrahlung in der Nacht auf den 26. April sehen. In den vergangenen Jahren übertrug ProSieben von zwei Uhr nachts bis sechs Uhr morgens live aus Los Angeles. Davor zeigte der Sender bereits Bilder vom Roten Teppich vor dem Dolby Theatre.

Die Übertragung ist auch im Live-Stream auf der Internetseite von ProSieben und in der ProSieben App zu sehen.

Wie viele Zuschauer haben die Oscars?

Live im Dolby Theatre konnten in den Vorjahren nur die Stars des Abends die Verleihung verfolgen: die Nominierten, die Laudatoren und ihre Begleitungen. Ob in diesem Jahr auch Publikum bei der Preisverleihung anwesend sein wird, ist nicht klar. Trotzdem hat die Verleihung dank der TV-Übertragung ein Millionenpublikum. In den letzten Jahren verzeichnete die Preisverleihung jedoch einen Rückgang an Einschaltquoten.

Den zuvor niedrigsten Wert verzeichnete die Show 2018. 26,5 Millionen US-Amerikaner sahen die 90. Verleihung der Academy Awards. Die Einschaltquote sank damit erstmals unter die 30-Millionen-Marke. Im Jahr 2019 sahen wieder 29,6 Millionen Zuschauer in den USA zu. 2020 sanken die Zahlen weiter: Es schalteten nur noch rund 23 Millionen Menschen in den USA ein.

(mja/kron/mpi/c-st)