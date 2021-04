Oscar-Show 2021 : Diese Musikstars präsentieren die Oscar-nominierten Filmsongs

Los Angeles Fünf Film-Songs werden am 25. April um einen Oscar wetteifern. Bei einer Sondersendung vor Beginn der Preisverleihung werden namhafte Musiker diese Songs aufführen. Ihre Namen wurden nun bekanntgegeben.

Gut eine Woche vor der Oscar-Gala hat die Film-Akademie in Los Angeles Auftritte der Soul-Musikerin Celeste und der italienischen Sängerin Laura Pausini angekündigt. Laut Mitteilung am Freitag sollen am 25. April auch die Sängerinnen H.E.R. und Molly Sandén, Sänger Leslie Odom Jr. und die Komponisten Daniel Pemberton und Diane Warren auftreten. Die Star-Riege werde die fünf für einen Oscar nominierten Songs präsentieren, hieß es.