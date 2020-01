Wie 2019 : Oscar-Verleihung findet ohne Gastgeber statt

Los Angeles 19 Mal stand der Komiker Bob Hope als Gastgeber der Oscar-Verleihung auf der Bühne, Billy Crystal tat es neun Mal, Steve Martin drei Mal. Doch diesmal tut es keiner - wie schon 2019 verzichtet die Show auf einen Moderator.

Über Jahrzehnte hinweg standen Oscar-Gastgeber im Rampenlicht. Hollywood wichtigste Preisgala begann traditionell mit einem Eröffnungsmonolog, mit frechen Seitenhieben auf Politik und Showbusiness. Mit Gags führten Star-Moderatoren live durch die Show. Doch zum zweiten Mal in Folge wird der „Host“ in diesem Jahr fehlen. Bei der Preisgala am 9. Februar werden Stars, Darbietungen und Überraschungen, aber kein Gastgeber mit dabei sein, wie die Filmakademie in Beverly Hills am Mittwoch in einem Tweet mitteilte.