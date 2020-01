Nominierungen, Übertragung, Moderator : Alle wichtigen Infos rund um die Oscars 2020

Los Angeles Zum 92. Mal wird Anfang Februar der bekannteste Preis der Filmindustrie verliehen. Hier finden Sie alle Infos rund um das Hollywood-Ereignis des Jahres.

Wann und wo findet die Oscar-Verleihung statt, wer moderiert, welche Filme sind nominiert: In unserem Infostück finden Sie alle Informationen zur Preisverleihung in Los Angeles.

Wann und wo findet die Oscar-Verleihung 2020 statt?

Die Academy Awards – so der offizielle Titel des wohl wichtigsten Filmpreises – werden am 9. Februar verliehen. Bis zum vergangen Jahr fand die Verleihung der Oscars meist Ende Februar statt. Das Leitungsgremium der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die hinter dem Preis steht, beschloss 2018 aber eine Verlegung auf Anfang Februar ab 2020.

Seit 2002 findet die Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Das Gebäude, das bis 2012 noch Kodak Theatre hieß, wurde 2001 eröffnet und eigens für die Verleihung der Oscars gebaut. Es hat eine der größten Bühnen der USA und Platz für bis zu 3400 Stars der Filmbranche.

Das sind die Oscar-Nominierungen 2020 im Überblick

Die Nominierungen werden gegen Mittag am 13. Januar veröffentlicht. Die finale Abstimmung der Academy of Motion Picture Arts and Science findet vom 30. Januar bis zum 4. Februar statt.

Fest stehen jetzt schon vier Gewinner. Das Board of Governors der Academy verlieh bereits am 27. Oktober die Ehrenoscars bei den elften Governors Awards. Ausgezeichnet wurden der Regisseur und Drehbuchautor David Lynch, der Schauspieler Wes Studi sowie die italienische Regisseurin und Drehbuchautorin Lina Wertmüller. Geena Davis wurde mit dem Jean Hersholt Humanitarian Award ausgezeichnet.

Wer sind die Oscar-Favoriten 2020?

Jedes Jahr gibt es einige Filme, denen ein Academy-Award-Gewinn in einer der vielen Kategorien sicher scheint. Besonders die Golden Globes gelten als Indikator auf die Abräumer am Oscar-Abend. Als bester Film wurde da in diesem Jahr „1917“ von Regisseur Sam Mendes ausgezeichnet. Er könnte sich daher gute Chancen bei den Oscars 2020 erhoffen.

Auch Quentin Tarantinos „Once Upon a Time...in Hollywood“ war einer der Abräumer bei der Globes-Verleihung. Zu den weiteren Oscar-Favoriten zählen „Joker“ mit Joaquin Phoenix, „Rocketmant“, das Biopic über Elton John, oder das neueste Werk von Martin Scorsese, „The Irishman“.

Wer sind die deutschen Chancen auf einen Oscar bei der Verleihung 2020?

Das deutsche Drama „Systemsprenger“ über ein schwer erziehbares und aggressives Mädchen konnte bei der Berlinale den Silbernen Bären mit nach Hause nehmen. In Hollywood scheiterte der Film jedoch in der Vorauswahl für den Auslands-Oscar.

German Films, die Auslands-Vertretung des deutschen Films, ist verantwortlich für die deutsche Einreichung in der Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film. Sieben Filme hatten sich für eine Einreichung beworben. Dazu gehörten unter anderem „Der Junge muss an die frische Luft“ über die Kindheit von Hape Kerkeling oder das Familiendrama „Lara“ von Jan-Ole Gerster.

Wer wird Moderator bei der Oscar-Verleihung 2020?

Wie bereits im vergangen Jahr wird die Verleihung des wichtigsten Filmpreises Hollywoods ohne Moderator stattfinden. 2019 hatte die kurzfristige Absage von US-Komiker Kevin Hart zu dieser revolutionären Änderung geführt. In diesem Jahr will die Filmakademie das neue Modell fortsetzen.

Wer ist der Rekord-Gewinner bei den Oscars?

„Keine Oscar-Verleihung ohne Meryl Streep“ hieß es jahrelang in Hollywood. Die 70-jährige Schauspielerin wurde 21 mal für den Oscar nominiert: 17 mal als beste Hauptdarstellerin (von denen sie zwei gewann) und viermal als beste Nebendarstellerin (ein Gewinn). Damit ist sie die meist nominierte Schauspielerin aller Zeiten.

Unter den Gewinnern hält hingegen Katharine Hepburn seit 39 Jahren den Rekord: viermal gewann sie einen Academy Award. Unter den Männern liegen Daniel Day-Lewis und Walter Brennan mit jeweils drei Auszeichnungen vorne.

Als bester Film aller Zeiten gilt nach seinem Oscar-Erfolg „Titanic“ (1998). Bei 14 Nominierungen konnte der Klassiker mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio elf Awards mit nach Hause nehmen. Damit holte der Film genauso viele Preise wie der Monumentalfilm „Ben Hur“ (1959) und Peter Jacksons „Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs“ (2003). Diese Filme waren aber nur zwölf und elfmal nominiert. Jacksons Fantasy-Epos gewann in allen Kategorien, in denen er nominiert war.

Ebenfalls Rekord-Abräumer bei den Oscars sind die Filme „Es geschah in einer Nacht“ (1934), „Einer flog über das Kuckucksnest“ (1975) und „Das Schweigen der Lämmer“ (1991). Sie sind die einzigen Filme, die in allen fünf „Königsdisziplinen“ ausgezeichnet wurden: bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und bestes Drehbuch.

Wo wird die Oscar-Verleihung im TV oder Live-Stream übertragen?

Wegen der Zeitumstellung können deutsche TV-Zuschauer die Ausstrahlung in der Nacht auf den 10. Februar sehen. Von zwei Uhr nachts bis sechs Uhr morgens ist die Live-Übertragung in Deutschland auf ProSieben zu sehen. Davor zeigt der Sender bereits Bilder vom Roten Teppich vor dem Dolby Theatre.

Die Übertragung ist auch im Live-Stream auf der Internetseite von ProSieben und in der ProSieben App zu sehen.

Wie viele Zuschauer haben die Oscars?

Live im Dolby Theatre können nur die Stars des Abends die Verleihung verfolgen: die Nominierten, die Laudatoren und ihre Begleitungen. Trotzdem hat die Verleihung dank der TV-Übertragung ein Millionenpublikum. In den letzten Jahren verzeichnete die Preisverleihung jedoch einen Rückgang an Einschaltquoten.

Den bisher niedrigsten Wert verzeichnete die Show 2018. 26,5 Millionen US-Amerikaner sahen die 90. Verleihung der Academy Awards. Die Einschaltquote sank damit erstmals unter die 30-Millionen-Marke. Im vergangenen Jahr sahen wieder 29,6 Millionen Zuschauer in den USA zu. Rund 480.000 TV-Zuschauer wurden in Deutschland gemessen.

