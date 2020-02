Nominierungen, Übertragung, Moderator : Alle wichtigen Infos rund um die Oscars 2020

Los Angeles Zum 92. Mal wird Anfang Februar der bekannteste Preis der Filmindustrie verliehen. Hier finden Sie alle Infos rund um das Hollywood-Ereignis des Jahres.

Wann und wo findet die Oscar-Verleihung statt, wer moderiert, welche Filme sind nominiert? In unserem Infostück finden Sie alle Informationen zur Preisverleihung in Los Angeles.

Wann und wo findet die Oscar-Verleihung 2020 statt?

Die Academy Awards – so der offizielle Titel des wohl wichtigsten Filmpreises – werden am 9. Februar verliehen. Bis zum vergangenen Jahr fand die Verleihung der Oscars meist Ende Februar statt. Das Leitungsgremium der Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die hinter dem Preis steht, beschloss 2018 aber eine Verlegung auf Anfang Februar ab 2020.