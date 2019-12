Oscar-Favorit 2020: "The Irishman"

Regisseur Martin Scorsese tut es noch einmal: In dem Epos „The Irishman“ treten Al Pacino und Robert De Niro gemeinsam auf. In dem dreieinhalbstündige Netflix-Film geht es um den Aufstieg von Frank Sheeran (Robert De Niro) als einziger Ire in einem intalienischen Mafia-Kartell, das in den 1960er und 70er Jahren Philadelphia, Pittsburgh und Detroit kontrolliert. Scorsese dekonstruiert darin die cinegenen Mafiamythen, an deren Herausbildung er selbst in seinem filmischen Werk mitgewirkt hat. Sein „Irishman“ ist ein ebenso episches, wie selbstkritisches Alterswerk, vor dessen ruhiger, nachdenklicher Kraft man den Hut ziehen muss.

