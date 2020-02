Emotionalster Moment : Billie Eilish singt bei Oscars „Yesterday“ für die Verstorbenen

Los Angeles Es war der Gänsehautmoment bei der diesjährigen Oscar-Verleihung in Los Angeles: Billie Eilish gedachte mit einem Beatles-Song den im letzten Jahr verstorbenen Größen der Filmbranche.

US-Sängerin Billie Eilish hat während der Oscar-Verleihung den Beatles-Klassiker „Yesterday“ für die seit der letzten Gala gestorbenen Größen der Filmbranche gesungen. Gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O'Connell trat sie am Sonntag (Ortszeit) bei den 92. Academy Awards in ihrer Heimatstadt Los Angeles auf. Dazu liefen im Hintergrund unter anderem Erinnerungen an die Hollywood-Legenden Kirk Douglas und Doris Day sowie Basketball-Superstar und Oscar-Gewinner Kobe Bryant. Bei der Gala wird in jedem Jahr mit dem sogenannten „In Memoriam“-Segment der Verstorbenen gedacht.