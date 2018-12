Deutsches Künstlerporträt: „Werk ohne Autor“ wahrt seine Oscar-Chancen

Los Angeles Florian Henckel von Donnersmarcks Drama ist einer von neun Filmen, die für eine Nominierung als bester nicht englisch-sprachiger Film in Frage kommen. Der Favorit auf die Auszeichnung kommt allerdings aus Mexiko.

Das Drama „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck kann sich Hoffnungen auf einen Auslands-Oscar machen. Die zuständige Filmakademie setzte das Künstlerporträt auf ihre am Montag veröffentlichte Liste mit neun Filmen, die für eine Nominierung infrage kommen. In der engeren Auswahl für den Oscar für den besten nicht englisch-sprachigen Film findet sich außerdem das autobiografisch angehauchte Drama „Roma“ des Mexikaners Alfonso Cuarón, das auch als Favorit in der Königskategorie bester Film gilt.

Am Montag gab die Academy of Motion Picture Arts and Sciences auch ihre Auswahlliste für Oscar-Nominierungen in Sparten wie beste Dokumentation und Filmmusik heraus.