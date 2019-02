Oscars 2019 : Großes Klassentreffen beim Lunch der Nominierten

Foto: REUTERS/DAVID MCNEW 23 Bilder Diese Stars waren beim Lunch der Nominierten dabei.

Los Angeles Dieses Mittagessen in Hollywood ist nur für geladene Gäste: Beim traditionellen Oscar-Lunch treffen sich die Nominierten für die begehrte Trophäe. Mit dabei: Lady Gaga, Bradley Cooper und Willem Dafoe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Lady Gaga sticht im weißen Kleid mit platinblonden Haaren aus der Menge hervor. Glenn Close strahlt an der Seite von Alfonso Cuarón. Und der deutsche Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck ragt in der letzten Reihe weit über den Kopf von Melissa McCarthy hinaus: Mehr als 170 Oscar-Anwärter haben sich am Montag für das traditionelle Gruppenbild der Nominierten um eine goldglänzende Oscar-Statue aufgestellt.

Drei Wochen vor der Trophäen-Gala lud die Film-Akademie wieder zum „Lunch“ der Nominierten in Beverly Hills ein. Bei dem Treffen mischten neben hochkarätigen Stars wie Lady Gaga, Amy Adams, Bradley Cooper, Rami Malek und Viggo Mortensen auch weniger bekannte Filmschaffende, darunter Make-Up-Künstler, Bühnenbildner und Cutter, mit.

Am 24. Februar wird es im Dolby-Theatre in Hollywood ernst, doch bei dem Probelauf im Ballsaal des Beverly Hilton Hotel ging es locker zu. Die Oscar-Anwärter hatten sichtlich Spaß dabei, beim Lunch mit Lachs miteinander für Fotos zu posieren und sich auszutauschen. Ganz bewusst würde man die Nominierten aus verschiedenen Filmen und Sparten an den Tischen bunt mischen, „damit sie sich besser kennenlernen“, teilte die Akademie auf Twitter mit.

Neben Cocktails und Nachtisch gab es auch Benimm-Regeln für den großen Abend. Die Show-Produzenten wollen die Gala diesmal auf drei Stunden begrenzen. Sie schärften den zukünftigen Gewinnern ein, ihr „Thank You“ kurz zu halten. Wenn ihr Name aufgerufen wird, hätten sie 90 Sekunden Zeit, auf die Bühne zu eilen und ihre Dankesrede zu halten. Dann wird die Musik hochgefahren, bis der Redner verstummt.

Produzentin Donna Gigliotti mahnte, dass man es „kurz, aber vom Herzen“ machen soll. Ihr Vorzeigebeispiel: die einminütige Rede von Steven Soderbergh, der 2001 für „Traffic - Macht des Kartells“ den Regie-Oscar gewann. Statt zig Leuten zu danken, brachte er den Saal zum Lachen und hielt ein leidenschaftliches Plädoyer auf Kreativität und Kunst.

Als Florian Henckel von Donnersmarck 2007 mit „Das Leben der Anderen“ den Auslands-Oscar holte, lief die Zeit aus, als er gerade seiner Frau danken wollte. Gegen die einsetzende Musik dröhnte der deutsche Regisseur damals an, er müsse noch eines sagen: „Christiane, I love you“. Am Montag war Donnersmarck mit dem Künstlerporträt „Werk ohne Autor“ zum zweiten Mal als Oscar-Anwärter eingeladen.

Foto: ap Infos Die Oscars: Fakten und Rekorde.

Der aus Syrien stammende und in Berlin lebende Regisseur Talal Derki reiste ebenfalls an. Er ist mit seinem Berliner Produktionsteam für die Kriegs-Dokumentation „Of Fathers And Sons - Die Kinder des Kalifats“ nominiert.

Das Schwarz-Weiß-Drama „Roma“ des mexikanischen Oscar-Preisträgers Alfonso Cuarón und die Historien-Groteske „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ des Griechen Yorgos Lanthimos sind mit je zehn Nominierungen die diesjährigen Oscar-Favoriten.

+++++

Netflix-Film „Roma“ gleich zehnmal nominiert

(veröffentlicht am 23. Januar 2019)

Der Netflix-Film „Roma“ ist zehn Mal für den wichtigsten Filmpreis der Welt nominiert. Einen klassischen Kinostart hatte der Film nicht. Die deutsche Produktion „Werk ohne Autor“ hat Chancen auf den Auslands-Oscar.

Zum ersten Mal in der Geschichte kann ein Film den Oscar gewinnen, der keinen klassischen Kinostart hatte. Die Netflix-Produktion „Roma“ des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón wurde mit zehn Nominierungen geehrt, darunter die für den besten Film und die beste Regie, außerdem können sich die Schauspielerinnen Yalitza Aparicio und Marina de Tavira Hoffnungen auf den Oscar für die beste Haupt- beziehungsweise Nebendarstellerin machen. „Roma“ lief nur wenige Tage im Kino, bevor der Bezahlsender Netflix ihn seinen Abonnenten im Internet zeigte. Im Vorfeld war darüber gestritten worden, ob man „Roma“ nicht besser mit dem TV-Preis Emmy auszeichnen soll. Nun könnte es sein, dass sich mit diesem Film eine Zeitenwende in Hollywood andeutet. Das in Mexiko produzierte Werk geht auch bei den besten fremdsprachigen Filmen ins Rennen. In beiden Kategorien nominiert war zuletzt Michael Hanekes „Liebe“ im Jahr 2013.

Foto: REUTERS/MARIO ANZUONI 6 Bilder Das sind die möglichen Oscar-Favoriten 2019.

Ebenfalls zehn Mal nominiert wurde der Historienfilm „The Favourite“, der im frühen 18. Jahrhundert spielt und die englische Königin Anne porträtiert. Regisseur Giorgos Lanthimos hat ebenso Chancen auf einen Oscar wie Hauptdarstellerin Olivia Colman. Ansonsten ist das Rennen im Gegensatz zum vergangenen Jahr, als der Favorit „Shape Of Water“ gewann, beim besten Film offen. Die Blockbuster „A Star Is Born“, „Bohemian Rhapsody“ und „Black Panther“ (der erste Superhelden-Film, der eine Oscar-Nominierung als bester Film bekommen hat!) sind ebenso nominiert wie die kleineren Produktionen „Vice“, „Blackkklansman“ und „Green Book“.

Glenn Close ist als „Frau des Nobelpreisträgers“ zum siebten Mal für den Oscar nominiert, sie gewann bisher nie. Sie konkurriert mit Melissa McCarthy (“Can You Ever Forgive Her?“) und Lady Gaga, von der auch ein Song zum Film „A Star Is Born“ nominiert wurde. Bei den Männern ist ihr Leinwandpartner Bradley Cooper im Rennen. Er tritt gegen Christian Bale (“Vice“), Viggo Mortensen (“Green Book“) und Rami Malek (“Bohemian Rhapsody“) an.

Bemerkenswert ist, dass „Blackkklansman“-Regisseur Spike Lee die erste Oscar-Nominierung in seiner 40 Jahre währenden Karriere erhielt. Lee bleibt indes der einzige schwarze Regisseur unter den Nominierten. Und: Von 20 nominierten Darstellern und Darstellerinnen sind nur zwei schwarz. Die nominierten Regieleistungen stammen zudem ausschließlich von Männern. Die in Hollywood zuletzt viel beschworene Diversität spiegelt sich also bislang nur in den Themen der nominierten Filme wider. Auch der Blick auf die Zusammensetzung der Jury zeigt, dass noch viel Gelegenheit zur Veränderung bleibt: 69 Prozent Männer, 84 Prozent Weiße.

Aus deutscher Sicht erwähnenswert ist, dass „Werk ohne Autor“ von Florian Henckel von Donnersmarck Chancen auf den Oscar als bester ausländischer Film hat. Das Drehbuch orientiert sich lose an der Lebensgeschichte des Malers Gerhard Richter. Allerdings hat der dem Regisseur soeben in einem viel beachteten Interview mit dem Magazin „New Yorker“ schwere Versäumnisse vorgeworfen: Donnersmarck habe seine Biografie missbraucht. Der Artikel erschien nach Ende der Nominierungsfrist. Bei der Oscar-Vergabe am 24. Februar wird sich zeigen, ob diese Kritik Auswirkungen auf das Abstimmverhalten der Jury hat. (Philipp Holstein)

+++++

Oscar-Hoffnung für Florian Henckel von Donnersmarck

(veröffentlicht am 22. Januar 2019)

Das Künstlerdrama von Florian Henckel von Donnersmarck ist einer von fünf Anwärtern in der Sparte "nicht-englischsprachiger Film", wie die Oscar-Akademie am Dienstag bekanntgab.

Die Filme "Roma" von Alfonso Cuarón und "The Favourite" von Giorgos Lanthimos führen allerdings die Liste der Oscar-Nominierungen an. Beide bekamen jeweils zehn Nominierungen, wie die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles bekannt gab. Die Nominierungen für den Besten Film sind: "Black Panther"; "BlacKkKlansman"; "Bohemian Rhapsody"; "The Favourite"; "Green Book"; "Roma"; "A Star Is Born"; "Vice".

Mit der Eigenproduktion "Roma" hat Netflix seine erste Nominierung für den Besten Film eingefahren. Mit "Black Panther" ist zum ersten Mal ein Superheldenfilm in dieser Kategorie nominiert. Der letzte für den Auslands-Oscar nominierte deutsche Film war 2017 "Toni Erdmann" von Maren Ade. Im vorigen Jahr hatte es "Aus dem Nichts" von Fatih Akin nicht in die Endrunde geschafft.

Dies ist die zweitere Oscar-Chance für Donnersmarck. Mit dem Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" holte er 2007 bereits den Auslands-Oscar nach Deutschland.

In "Werk ohne Autor" mit den Schauspielern Tom Schilling, Paula Beer und Sebastian Koch geht es um den Findungs- und Schaffensprozess eines Künstlers. Inspiriert ist der Film von dem Leben des deutschen Malers Gerhard Richter. Der 86-jährige Künstler ist inzwischen zu Donnersmarck auf Distanz gegangen und hat den Film als Verzerrung seiner Biografie kritisiert.

"Werk ohne Autor" war bei der Golden-Globe-Verleihung Anfang Januar leer ausgegangen. Gewinner war das Filmdrama "Roma" des mexikanischen Regisseurs Alfonso Cuarón, das ebenfalls bei der Oscar-Vergabe am 24. Februar im Rennen ist.

Wer wird Moderator?

Sandra Bullock wird es wohl nicht tun. Es sei ein "undankbarer Job" als Gastgeber der Oscars auf der Bühne zu stehen, erklärte die Oscar-Preisträgerin im vergangenen Monat in der "Today Show". Da kochte gerade die Kontroverse um Kevin Hart hoch, den die Filmakademie Anfang Dezember zum "Host" der Gala-Show ernannt hatte.

Der Comedian machte schnell einen Rückzieher, nachdem frühere schwulenfeindliche Tweets und Witze von Hart im Netz kursierten.

Nach einem längeren Hin und Her mit vielen Entschuldigungen und hitzigen Diskussionen kam schließlich sein klares "Nein". Es bliebe jetzt nicht mehr genug Zeit, um sich auf diesen Auftritt vorzubereiten, sagte der Komiker. Wer oder was nun? Das ist jetzt Hollywoods drängende Millionen-Frage. Am 24. Februar geht das Trophäenspektakel über die Bühne. An diesem Dienstag werden die Oscar-Nominierungen verkündet.

Die "Academy" hüllt sich in Schweigen, auch eine Anfrage der Deutschen Presse-Agentur blieb ohne Antwort. Die Zeit wird knapp...

Das Filmblatt "Variety" tippt auf eine Gala ohne festen Gastgeber, es sei denn in letzter Minute springt noch ein Star ein. "Insidern" zufolge bemühten sich die Show-Produzenten derzeit um das "Avengers"-Team um Robert Downey Jr. und seine Superheldenkollegen, die sich auf der Bühne als Präsentatoren abwechseln könnten.

Wann findet die Verleihung statt, wo wird sie übertragen?

Die Oscars werden am 24. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Die Vergabe der begehrten Trophäen werde - wie bereits in den vergangenen Jahren - in der Nacht zum 25. Februar live übertragen, teilte der Sender ProSieben mit. Die Moderatoren Steven Gätjen, Annemarie Carpendale und Viviane Geppert berichten außerdem vor der Gala live vom roten Teppich.

Davor zeigt ProSieben um 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere des Spielfilms „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen, der 2017 sechs Oscars erhielt.

(mro/dpa)