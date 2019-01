91- Oscar-Verleihung : Hollywood gibt die Nominierungen bekannt

Foto: ap Infos Die Oscars: Fakten und Rekorde

Los Angeles In Los Angeles werden am Dienstag die mit Spannung erwarteten Nominierungen für die Oscars verkündet. Auch eine deutsche Produktion ist im Rennen um die begehrten Trophäen, die im Februar verliehen werden. Hier gibt es alle Infos rund um die Oscars 2019.

Welche Filme gehören zu den Favoriten?

Zu den Favoriten zählen die Filme „A Star is Born“, „Vice“, „Green Book“ und „Bohemian Rhapsody“. Schauspieler wie Christian Bale, Bradley Cooper, Rami Malek, Lady Gaga, Glenn Close, und Olivia Colman können auf eine Nominierung hoffen. Die Oscar-Trophäen werden am 24. Februar in Hollywood zum 91. Mal vergeben.

Unter den Anwärtern für den Auslands-Oscar ist das deutsche Künstlerporträt „Werk ohne Autor“. Der Film von Florian Henckel von Donnersmarck schaffte es vorab auf eine Liste von neun Kandidaten, fünf kommen in die Endrunde.

Der deutsche Hoffnungsträger

Der deutsche Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck erfährt am Dienstag, ob er sich Hoffnungen auf einen zweiten Oscar machen kann. Die deutsche Filmbranche hatte im August entschieden, Henckel von Donnersmarcks Drama "Werk ohne Autor" in das Rennen um den Oscar für den besten nicht-englischsprachigen Film zu schicken.

2006 hatte Henckel von Donnersmarck mit dem Stasi-Drama "Das Leben der Anderen" den Auslands-Oscar gewonnen. Bei den Golden Globes war "Werk ohne Autor" Anfang des Monats leer ausgegangen.

Wer wird Moderator?

Es sei ein „undankbarer Job“ als Gastgeber der Oscars auf der Bühne zu stehen, erklärte die Oscar-Preisträgerin im Dezember in der „Today Show“. Da kochte gerade die Kontroverse um Kevin Hart hoch, den die Filmakademie Anfang Dezember zum „Host“ der Gala-Show ernannt hatte. Der schwarze Comedian machte schnell einen Rückzieher, nachdem frühere schwulenfeindliche Tweets und Witze von Hart im Netz kursierten. Nach einem längeren Hin und Her mit vielen Entschuldigungen und hitzigen Diskussionen kam schließlich sein klares „Nein“. Es bliebe jetzt nicht mehr genug Zeit, um sich auf diesen Auftritt vorzubereiten, sagte der Komiker. Wer oder was nun? Das ist jetzt Hollywoods drängende Millionen-Frage.

Wann findet die Verleihung statt, wo wird sie übertragen?

Die Oscars werden am 24. Februar im Dolby Theatre in Los Angeles verliehen. Die Vergabe der begehrten Trophäen werde - wie bereits in den vergangenen Jahren - in der Nacht zum 25. Februar live übertragen, teilte der Sender ProSieben mit. Die Moderatoren Steven Gätjen, Annemarie Carpendale und Viviane Geppert berichten außerdem vor der Gala live vom roten Teppich.

Davor zeigt ProSieben um 20.15 Uhr die Free-TV-Premiere des Spielfilms „La La Land“ mit Ryan Gosling und Emma Stone in den Hauptrollen, der 2017 sechs Oscars erhielt.

(mro/dpa/AFP)