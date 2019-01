Oscar-Favorit 2019: "If Beale Street Could Talk"

Endlich werden die in Deutschland lange vergriffenen Romane des amerikanischen Autors James Baldwin auch hierzulande wieder zugänglich gemacht. Einer seiner besten wurde von Barry Jenkins verfilmt: „If Beale Street Could Talk“. Jenkins gewann für einen der tollsten Filme der vergangenen Jahre den Oscar, für „Moonlight“ nämlich. Nun inszeniert er die Geschichte einer Frau, die die Unschuld ihres unter Verdachte geratenen Mannes beweisen will.

Die Filmszene zeigt Stephan James und KiKi Layne.

Kinostart in Deutschland von "If Beale Street Could Talk" ist der 14.2.2019.