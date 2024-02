Oscarnominierter Regisseur „Mein Name kam kaum vor“ – İlker Çatak kritisiert deutsche Medien

Das gelte insbesondere für Menschen mit Migrationsgeschichte, denen es in den etablierten Medien immer noch an Vorbildern fehle. „Mein Großvater war Bauer, der erst in Deutschland lesen und schreiben gelernt hat, und jetzt ist sein Enkel für Deutschland für einen Oscar nominiert. Das wäre neben dem ganzen ‚Ausländer raus‘-Geplärr der AfD doch mal ein tolles Beispiel für gelungene Integration gewesen“, sagte Çatak. „Ich weiß noch, wie wichtig es für mich war, statt all der deutschen Namen ‚Fatih Akin’ in einem Abspann zu sehen.“