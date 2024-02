Hüller, Wenders und Catak Deutsche Stars nehmen am Oscar-Lunch teil

Zum „Oscar-Luncheon“, dem traditionellen Empfang der Nominierten, erschienen am Montag (Ortszeit) Stars wie Steven Spielberg, Margot Robbie, Carey Mulligan, Emma Stone, Lily Gladstone, Ryan Gosling, Robert Downey Jr., Cillian Murphy und Bradley Cooper. Auch die deutschen Trophäen-Anwärter Sandra Hüller, Wim Wenders und Ilker Catak waren im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills mit dabei. Hüller trug ein Kleid in den Farben Gelb, Aubergine und Flieder und darüber eine übergroße schwarze Smokingjacke. Mehr als 180 Filmschaffende, darunter Schauspieler, Regisseure, Maskenbildner, Kurzfilmer und Kameraleute, stellten sich Schulter an Schulter für das übliche Klassenfoto in sieben Reihen auf.