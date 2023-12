“Das Lehrerzimmer“ Deutscher Film schafft es in die Oscar-Vorrunde

Wenders drehte seinen poetischen Film „Perfect Days“ in Tokio - der Film geht für Japan in das Rennen um den Auslands-Oscar. „Was für eine Ehre, das Land von Yasujiro Ozu, Akira Kurosawa, Kenji Mizoguchi und so vielen Großen mehr repräsentieren zu dürfen“, sagte Wenders am Donnerstag in einer Mitteilung mit Blick auf berühmte japanische Regisseure. Im September hatte Wenders' Film den Gildepreis der Deutschen Filmkunsttheater als „Bester ausländischer Film“ gewonnen.