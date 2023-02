Großauftritt nach Super Bowl Rihanna singt bei Oscar-Verleihung

Erst vor rund zwei Wochen hatte Rihanna mit einer spektakulären Show in der Halbzeit des Super Bowl, bestehend aus einem Medley ihrer größten Hits, für Schlagzeilen gesorgt. Bei dem Medley reihte sie einige ihrer größten Hits aneinander. Bei „Bitch Better Have My Money“ und „Diamonds“ schwebten die Sängerin aus Barbados und ihre Tänzerinnen und Tänzer auf bewegbaren Bühnen im Stadion. Die Reaktionen im Netz auf Rihannas Auftritt waren dabei überwiegend positiv. Fans kritisieren die Sängerin jedoch und warfen ihr eine Playback-Performance vor.