Nach Ohrfeige von Will Smith Krisenteam soll Eklat bei Oscar-Verleihung verhindern

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), die die Oscar-Verleihung ausrichtet, hat nach eigenen Angaben Konsequenzen aus dem Ohrfeigen-Eklat im vergangenen Jahr gezogen. Der Akademie-Vorsitzende Bill Kramer sagte dem „Time“-Magazin, man sei in diesem Jahr „für alle Überraschungen gerüstet“. Für die diesjährige Verleihung am 12. März sei ein Krisenteam gebildet worden, das im Fall von unerwarteten Ereignissen schnelle Lösungen finden solle. Zudem gebe es viele Pläne, sagte Kramer: „Wir haben viele Szenarien durchgespielt. Wir hoffen also, dass wir auf alles vorbereitet sind, was wir jetzt vielleicht noch nicht ahnen, aber planen für den Fall, dass es doch passiert.“