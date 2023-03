Künstlicher Schlamm und Blut Deutsche Maskenbildnerin für „Im Westen nichts Neues“ Oscar-nominiert

Dann habe sie viele Kriegsfilme angeschaut, darunter Peter Jacksons Dokumentation „They Shall Not Grow Old“ über Soldaten im Ersten Weltkrieg. Merker musste künstlichen Schlamm, Blut und Dreck in vielen Farben und Formen kreieren. Vor allem Hauptdarsteller Felix Kammerer, der den jungen Soldaten Paul Bäumer spielt, habe viel aushalten müssen. Für eine Kampfszene, in der ein verblutender Soldat mit Dreck im Mund stirbt, habe sie aus zerdrückten Keksen und Müsli, mit Lebensmittelpigmenten eingefärbt, essbare Erde hergestellt.