Ein Jahr nach Oscar-Eklat Ohrfeige von Will Smith tut Chris Rock „immer noch weh“

Rock machte keinen Hehl daraus, dass er Smith die Ohrfeige nicht verziehen hat. Er habe ihn immer als Musiker und Schauspieler bewundert und „mein ganzes Leben lang Will Smith angefeuert“. Nun feuere er aber den Sklaventreiber an, von dem Smith in seiner Rolle als Sklave in seinem neuen Film „Emancipation“ verprügelt werde, fügte Rock bissig hinzu.