Countdown läuft : Stimmzettel für Oscar-Verleihung werden ausgezählt

Foto: AP/Matt Sayles 6 Bilder Das sind die Oscar-Favoriten 2021

Los Angeles Die Würfel sind gefallen, die Stimmzettel für die Oscar-Verleihung werden ausgezählt. Am Sonntag kommt es dann zur großen Show, bei der klar sein wird, welcher Film im Pandemie-Jahr einen Oscar bekommen wird.

Die Oscar-Wahl ist gelaufen: Bis zum Dienstagabend (Ortszeit) mussten die Stimmzettel der über 9000 Oscar-Juroren online bei der Filmakademie in Beverly Hills eingetroffen sein. Am Sonntag wird das Geheimnis bei den 93. Academy Awards gelüftet. Bis dahin zählen Mitarbeiter der Prüfgesellschaft PricewaterhouseCoopers die Stimmen aus. Die streng gehüteten Ergebnisse in 23 Kategorien werden am Sonntag direkt zur Preis-Gala gebracht.

Mit zehn Nominierungen ist die Filmbiografie „Mank“ der diesjährige Oscarfavorit. Dahinter reihen sich sechs Filme mit jeweils sechs Nominierungen: „The Father“, das Drama „Minari - Wo wir Wurzeln schlagen“ über eine koreanisch-amerikanische Familie, die Filmbiografie „Judas and the Black Messiah“, das Road-Movie „Nomadland“, „Sound of Metal“ und der Gerichtsthriller „The Trial of the Chicago 7“.

Als Schauspieler sind in diesem Jahr unter anderem Viola Davis, Frances McDormand, Carey Mulligan, Gary Oldman, Anthony Hopkins und posthum Chadwick Boseman im Oscar-Rennen.

Die Show am 25. April soll mit den diesjährigen Oscar-Kandidaten vor Ort ablaufen. In Los Angeles ist neben dem traditionellen Dolby Theatre in Hollywood erstmals das Bahnhofsgebäude Los Angeles Union Station als Bühne geplant. Wegen Corona-Auflagen und damit verbundenen Reiseschwierigkeiten sind auch internationale Standorte vorgesehen, von denen die Preisanwärter zugeschaltet werden können.

(mja/dpa)