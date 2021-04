Oscar-Verleihung 2021 : Dieser Film gilt mit zehn Nominierungen als Favorit

Amanda Seyfried und Gary Oldman in einer Szene aus «Mank». Foto: dpa/Uncredited

Los Angeles Mit zehn Nominierungen geht eine Filmbiografie bei den diesjährigen Oscars in der Top-Kategorie für den besten Film ins Rennen. Auch das Road-Movie „Nomadland“ ist für diese Kategorie nominiert.

David Finchers Film „Mank“ führt die diesjährigen 93. Oscar-Nominierungen mit zehn Nennungen an, darunter für den besten Film. Für den Preis als bester Film wurden außerdem nominiert: „The Father“, „Judas and the Black Messiah“, „Minari“, „Nomadland“, „Promising Young Woman, „Sound of Metal“ und „The Trial of the Chicago 7“. Erstmals wurden am Montag zwei Frauen für die beste Regie nominiert, Chloé Zhao und Emerald Fennell.

Zhao wurde für die Regie von „Nomadland“ nominiert; Fennell für „Promising Young Woman“. Vor ihnen wurden in der Geschichte der Oscars überhaupt nur fünf Frauen in dieser Kategorie nominiert, Zhao ist zudem die erste mit asiatischen Wurzeln. Weitere Nominierungen erhielten die Regisseure Lee Isaac Chung („Minari“), David Fincher („Mank“) sowie Thomas Vinterberg („Another Round“).

Foto: dpa/Chris Pizzello 15 Bilder Das sind die Oscar-Nominierungen 2021

Finchers „Mank“, eine Ode in schwarz-weiß an ein vergangenes Hollywood, handelt vom Co-Drehbuchautor des Filmklassikers „Citizen Kane“, Herman Mankiewicz. Filmexperten hatten nicht zuletzt dank Darstellern wie Gary Oldman und Amanda Seyfried Nominierungen im zweistelligen Bereich erwartet. Er wurde vom Streamingdienst Netflix veröffentlicht.

Chancen auf den Oscar für die beste Schauspielerin haben Carey Mulligan („Promising Young Woman“), Frances McDormand („Nomadland“), Viola Davis („Ma Rainey's Black Bottom“), Vanessa Kirby („Pieces of a Woman“) und Andra Day („The United States vs. Billie Holiday“).

Für den Oscar als bester Schauspieler wurden nominiert: Chadwick Boseman („Ma Rainey's Black Bottom“), Riz Ahmed („Sound of Metal“), Anthony Hopkins („The Father“), Gary Oldman („Mank“) sowie Steven Yeun („Minari“).

Im Wettbewerb um die beste Nebendarstellerin treten an: Maria Bakalova für ihre Rolle in „Borat Subsequent Moviefilm“, Glenn Close in „Hillbilly Elegy“, Olivia Colman in „The Father“, Amanda Seyfried in „Mank“ und Yuh-Jung Youn in „Minari“.

Auf einen Oscar als bester Nebendarsteller können folgende Schauspieler hoffen: Sacha Baron Cohen für seine Rolle in „The Trial of the Chicago 7“, Leslie Odom Jr. in „One Night in Miami“, Daniel Kaluuya und LaKeith Stanfield jeweils für Darstellungen in „Judas and the Black Messiah“ sowie Paul Raci für „Sound of Metal“.

Besonderes Augenmerk dürfte wieder den Werken in der Kategorie bester ausländischer Film gelten. Hier konnten „Quo Vadis, Aida?“ aus Bosnien-Herzegowina, „Another Round“ aus Dänemark, „Better Days“ aus Hongkong, „Collective“ (Rumänien) und „The Man Who Sold His Skin“ (Tunesien) Nominierungen einfahren.

Im Pandemie-Jahr 2020 waren die meisten Kinos geschlossen, keine der Nominierungen für den besten Film hat daher nennenswerte Zuschauerzahlen in den Kinosälen verzeichnet. Es gibt also keine Kassenschlager, und viele der Kandidaten waren kaum auf der großen Leinwand zu sehen. Stattdessen schlug die Stunde der Streamingdienste.

Aaron Sorkins Gerichtsdrama „The Trial of the Chicago 7“ - ein Film, der inmitten der Pandemie von Paramount Pictures über Bord geworfen wurde - und die August-Wilson-Adaption „Ma Rainey's Black Bottom“ liefen ebenfalls bei Netflix. „Sound of Metal“ und „Borat Subsequent Moviefilm“ etwa wurden bei Amazon gezeigt, „Judas and the Black Messiah“ bei HBO Max. Wegen der Pandemie setzte die Filmakademie ihre Regeln aus, die eigentlich eine Aufführung der Kandidatenfilme in Kinos vorschreiben.

Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscars verleiht, und der Sender ABC, der die pandemiebedingt um zwei Monate auf den 25. April verschobene Zeremonie aus Los Angeles überträgt, hoffen auf eine große Strahlkraft der Nominierten. Denn das Interesse an den kleinen goldenen Statuen hat während der Corona-Krise deutlich nachgelassen. Die Zuschauerzahl bei der weitgehend virtuellen Verleihung der Golden Globes im Februar stürzte um 64 Prozent auf 6,9 Millionen.

Durch die Präsentation führten die Schauspielerin Priyanka Chopra Jonas und ihr Mann und Kollege Nick Jonas. Die Veranstaltung wurde live auf Oscars.org, Oscars.com und den digitalen Plattformen der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences übertragen.

