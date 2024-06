Preisverleihung vor Oscar-Gala 2025 Diese Stars bekommen Ehren-Oscars

Die Preise sollen im Rahmen der „Governors Awards“-Gala am 17. November in Los Angeles überreicht werden. Sie findet zum 15. Mal statt. Für diese Trophäen gibt es keinen Wettbewerb, sondern der Vorstand der Academy of Motion Picture Arts and Sciences sucht Personen aus, die einen besonderen Beitrag für Film und Gesellschaft geleistet haben.