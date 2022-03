Spätestens seit dem Kultfim „Natural Born Killers“ (1994) ist Woody Harrelson (60) auch hierzulande einem breiten Publikum bekannt. Harrelson kann auf eine lange Liste an Nominierungen in seiner 43-jährigen Karriere zurückblicken. Dreimal davon bei den Oscars (1997 - Bester Hauptdarsteller in „Larry Flynt – Die nackte Wahrheit“, 2010 - Bester Nebendarsteller in „The Messenger – Die letzte Nachricht“ und 2018 - Bester Nebendarsteller in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“).