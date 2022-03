Die Nominierten in der Kategorie „Bester Filmsong“ Beyoncé, Billie Eilish und Finneas, Reba McEntire und Sebastián Yatra werden bei der Preisverleihung am Oscar-Abend ihre Songs aufführen. Rollen wir den Teppich für die Popstars aus.

US-Superstar Beyonce wird ihren nominierten Song „Be Alive“ aus dem Filmdrama „King Richard“ live bei der Oscarzeremonie am Sonntag performen. Der Film wurde für weitere 5 Oscars nominiert, unter anderem als „Bester Film“ und „Bester Hauptdarsteller“. Will Smith spielt in den Film den Vater der Tennis-Schwestern Serena und Venus Williams, der mit hartem Training die Frauen zum Erfolg brachte.