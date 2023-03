Fotos Das ist Oscar-Preisträger Brendan Fraser

Brendan Fraser wurde am 3. Dezember 1968 in Indianapolis geboren. Schon im Alter von zwölf Jahren trat Fraser in Londoner Theatern auf und studierte später Schauspiel in Toronto und Seattle. Bei der 95. Oscar-Verleihung im März 2023 wurde er schließlich mit dem Oscar als Bester Hauptdarsteller für seine Rolle als Charlie im Film „The Whale“ ausgezeichnet.