Oscars 2024 Das waren die skurrilsten Momente der Oscar-Verleihung 2024

Die Oscar-Show ist stets generalstabsmäßig durchgeplant, ganz ohne Pannen verläuft sie trotzdem nicht immer. In diesem Jahr traf es Emma Stone, die ihren Oscar in der Kategorie „Beste Hauptdarstellerin“ entgegen nehmen wollte: Als sie sich auf die Bühne begeben will, reißt ihr trägerloses Kleid am Rücken auf. „Bitte schaut nicht auf die Rückseite meines Kleids“, beendete Stone dann auch ihre Rede.