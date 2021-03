Der deutsche Filmemacher Max Lang kann sich Hoffnungen auf einen Oscar in der Sparte „Animierter Kurzfilm“ machen. Gemeinsam mit Daniel Snaddon schaffte es das Regie-Duo mit dem Trickfilm „The Snail and the Whale“ in die Vorauswahl von zehn Oscar-Kandidaten. Laut der Oscar-Akademie wurden die Anwärter aus einem Pool von 96 Kurzfilmen ausgewählt. Nun wird ein Komitee fünf Kandidaten für die Endrunde ernennen. Die Oscar-Nominierungen werden am 15. März bekanntgegeben, die Trophäen sollen am 25. April verliehen werden.