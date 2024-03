Oscar-Gala Ein Dankeschön für den europäischen Film

Die Oscar-Gala könnte man als ein Dankeschön Hollywoods an Europa werten. Ein Dankeschön für gute Geschichten, aufregende Bilder, konsequenten Stil. Es gab zwar den Preisregen für die amerikanische Mega-Produktion „Oppenheimer“. Aber in wichtigen Kategorien geehrt wurden zudem „The Zone Of Interest“ aus England und „Anatomie eines Falls“ aus Frankreich, die zuerst beim Filmfestival in Cannes gezeigt worden sind. An der Faszination beider Filme hat Sandra Hüller maßgeblich Anteil.