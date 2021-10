„Was für eine Ehre“ : Oscar-Neuling Will Packer produziert nächste Show

Los Angeles Seit Jahren sinken die Zuschauerzahlen der Oscar-Show, auch im April waren die Einschaltquoten niedrig. Schon jetzt plant die Filmakademie die Gala fürs kommende Jahr – und setzt dabei auf eine Premiere.

Will Packer ist in Hollywood als Produzent von frechen Komödien wie „Girls Trip“, „Ride Along“ und die „Trauzeugen AG“ bekannt, nun tritt er erstmals dem Oscar-Team bei. Die nächste Preisgala soll von dem 47-jährigen Produzenten ausgerichtet werden. Das teilte die Oscar-Akademie am Dienstag in Los Angeles mit. Packer, der auch die Filmbiografie „Straight Outta Compton“ und die TV-Dramaserie „Roots“ produzierte, arbeitet häufig mit schwarzen Stars wie Kevin Hart, Ice Cube und Regina Hall zusammen. Die 94. Trophäenverleihung ist für den 27. März 2022 geplant.