Insgesamt 26 Filmvorführungen Ukrainische Filmtage NRW gastieren in neun Städten

Mit einer Vorführung des Films „Klondike“ von Maryna Er Gorbach starten am Samstag (3. Juni) die Ukrainischen Filmtage NRW. Bis Mitte Juli werden in 13 Kinos in neun Städten in NRW insgesamt 26 Filmvorführungen im Rahmen der Filmreihe zu sehen sein, wie die Organisatoren am Donnerstag in Köln mitteilten. Das Programm spiegele die kulturelle und gesellschaftliche Vielfalt der Ukraine und gebe einen Einblick in die Geschichte und Gegenwart des Landes und seiner Bevölkerung.