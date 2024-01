„Hitze der Nacht“ und „Mondsüchtig“ Regisseur Norman Jewison ist tot

In seiner langen Karriere kombinierte Jewison leichte Unterhaltung mit aktuellen Themen, die ihn persönlich ansprachen. In seiner Autobiografie „This Terrible Business Has Been Good to Me“ schrieb er, dass Rassismus und Ungerechtigkeit zu seinen häufigsten Themen geworden seien. „Jedes Mal, wenn ein Film Rassismus thematisiert, fühlen sich viele Amerikaner unwohl“, schrieb er. Doch man müsse sich mit Vorurteilen und Ungerechtigkeit auseinandersetzen.