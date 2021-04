Britische Filmpreise : Sozialdrama „Nomadland“ gewinnt vier Baftas

London Bei den Britischen Filmpreisen lief in diesem Jahr vieles anders als sonst. Und das lag nicht nur an der Corona-Pandemie. Nach viel Kritik im vergangenen Jahr warteten die Filmpreise nun mit einem deutlich diverseren Programm auf.

Emerald Fennells Komödie „Promising Young Woman“ gewann den Preis für den besten britischen Film. Als bester männlicher Hauptdarsteller wurde Anthony Hopkins für seine Rolle in „The Father“ ausgezeichnet, in dem er mit einer Demenzerkrankung zu kämpfen hat. Beste Nebendarstellerin wurde Yuh-Jung Youn für ihre Rolle in „Minari“, als bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde Daniel Kaluuya für seine Rolle in „Judas and the Black Messiah“.