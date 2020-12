Serie „The Undoing“ : Ist Hugh Grant wirklich der Mörder?

Primaten von der Park Avenue: Nicole Kidman und Hugh Grant. Foto: sky/NIKOTAVERNISE.COM

Nicole Kidman und Hugh Grant spielen in der Sky-Serie „The Undoing“ ein Paar aus der Upper Class in New York. Das privilegierte Leben endet, als ein Mord passiert. Die hochklassige Produktion ist so spannend, dass man es kaum aushält.

Zu Beginn der ersten Folge liegt Nicole Kidman im Bett mit Hugh Grant und sagt: „Manchmal denke ich, wir sollten rausziehen aus der Stadt.“ Viele Zuschauer werden an dieser Stelle den Kopf schütteln. Denn die beiden wirken wie das perfekte Ehepaar, wie die Königsfamilie von New York, Primaten der Park Avenue. Sie ist Therapeutin und sieht aus wie eine Elfe in Seide und Kaschmir. Er behandelt krebskranke Kinder und pflegt einen britischen Humor, der trotz Smokings spöttische Distanz zur Privilegiertheit des Townhouse-Besitzers anzudeuten scheint. Gegen Ende dieser Episode ist dann aber klar, was Kidman meinte. Ja, hätten sie die Stadt doch bloß verlassen!

„The Undoing“ heißt das Serienereignis, das der Sender Sky jeden Montag mit neuen Folgen befeuert. Die Spannung wird so gnadenlos und gut verdichtet, man hält es kaum aus. Im Mittelpunkt stehen die von Kidman und Grant gespielten Frasers, deren Leben auf der Upper East Side inmitten von Marmor und Gold stattfindet. Doch dann passiert ein Mord, die Mutter eines Mitschülers des Fraser-Sohns wird mit zerschlagenem Schädel aufgefunden. Zwei ruppige Polizisten stehen in der gewaltigen Küche, die nun wie ein Gefängnis anmutet. Und Jonathan Fraser ist weg, keiner weiß wo. Grace Fraser versteht die Welt nicht mehr. Manhattan Murder Mystery.

Info Jeden Montag gibt es neue Folgen Serie Es gibt bisher zwei Folgen auf Deutsch. Jeden Montag kommt nun Nachschub. Serie läuft insgesamt über sechs Episoden. Plattform Zu sehen ist „The Undoing“ bei Sky. Das Monatsticket kostet für Sky Entertainment, das diese Serie einschließt, kostet 9,99 Euro (im ersten Monat 7,49 Euro).

Die Tote heißt Elena Alves (Matilda De Angelis), und die spielt in Folge eins eine unheimliche Rolle. Sie stammt aus Spanish Harlem, ihr Sohn darf dank eines Stipendiums an der Privatschule in Manhattan lernen. In einer brillant inszenierten Szene begrüßen die anderen Mütter sie bei ihrer ersten Sitzung des Charity-Ausschusses der Schule. Elena wirkt wie ein Gast, eine Elendsexotin, die die Philanthropie der weißen Damen notariell beglaubigen soll. Die unterhalten sich ziemlich selbstgefällig über den Kopf der Besucherin hinweg über die Hockney-Gemälde in den Wohnungen anderer Eltern, über Stammzellen-Lifting und Urlaub in den Hamptons. Als Elena ihre Brust entblößt und mit herausforderndem Gesichtsausdruck ihren Säugling am Esstisch stillt, erstirbt das Gespräch. Man meint den Riss zu hören, der durch das Bild geht: Der ursprüngliche mütterliche Akt, diese eigentlich natürliche Handlung wirkt unter diesen Bedingungen wie ein Anschlag.

Elena sucht die Nähe zu Grace Fraser, sie kommt zu nahe, ist zu direkt, wie eine Spukfigur taucht sie unerwartet auf. Man kennt das aus viktorianischen Romanen, wenn eine Fremde ins Dorf kommt und das Leben durcheinanderbringt. Mit viktorianischer Wucht geht es tatsächlich weiter. Und es ist nicht zu viel verraten, wenn man hier bereits anmerkt, dass Elena eine Affäre mit Jonathan Fraser hatte. Weswegen der Verschwundene als Hauptverdächtiger gilt.

Nicole Kidman spielt die Therapeutin Grace Fraser, deren Mann unter Mordverdacht gerät. Foto: Sky Deutschland/NIKOTAVERNISE.COM

Erfunden und geschrieben hat „The Undoing“ David E. Kelley, der unter anderem auch für „Ally McBeal“, „L.A. Law“ und die tolle Serie „Big Little Lies“ verantwortlich ist. Regie führt Susanne Bier, und ihnen gelingt es wunderbar, die Stimmung, die zunächst etwas von einer Lifestyle-Sendung für die oberen Zehntausend hat, in existenziellen Psycho-Thrill kippen zu lassen. Kameramann Anthony Dod Mantle, der schon „Slumdog Millionaire“ fotografierte, findet dazu passende, bei allem Glanz stets von feinem Dunst umflorte Bilder von New York. Die Stadt wechselt in einem Spiel aus Licht und Schatten ihr Gesicht, wirkt in einem Moment verheißungsvoll, dann bedrohlich.

Die Serie variiert Motive, die man aus „Basic Instinct“, „Eine verhängnisvolle Affäre“ und „Little Fires Everywhere“ zu kennen meint. Aber vor allem Nicole Kidman sorgt dafür, dass daraus etwas Neues entsteht. Es gibt keine falsche Note in ihrem Spiel, und obwohl diese Performance in der „New York Times“ nicht genannt wird, unterstreicht sie, warum die 53-Jährige in der dort am Mittwoch veröffentlichten Liste der 25 besten Schauspieler des 21. Jahrhunderts auf Platz fünf geführt wird. „The Undoing“ kreist denn auch nicht so sehr um die Frage, wer es gewesen ist. Sondern um die psychische Verfassung von Grace Fraser: Wie zuverlässig sind ihre Erinnerungen? Wie weit darf man ihr trauen? Was führt sie im Schilde? Weiß sie selbst, was hier gerade los ist?

Plaket das Senders HBO. Foto: obs/Sky Deutschland