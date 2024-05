Neues aus Hollywood Andrew Garfield bewirbt sich für Thriller-Dreh mit Julia Roberts

Oscar-Preisträgerin Julia Roberts (56, „Erin Brockovich“) könnte mit „Spider-Man“-Star Andrew Garfield (40) prominente Verstärkung für ihr nächstes Projekt erhalten. Garfield verhandelt um eine Rolle in dem Thriller „After the Hunt“ unter der Regie des Italieners Luca Guadagnino (52, „Call Me By Your Name“, „Bones and All“), wie die US-Branchenblätter „Hollywood Reporter“ und „Deadline.com“ am Montag (Ortszeit) berichteten. Amazon MGM Studios hatte sich die Rechte an dem Stoff gesichert. Die Dreharbeiten sollen demnach im Sommer beginnen. Roberts hatte kürzlich zugesagt.